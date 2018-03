Côte d’Ivoire / Des adeptes de la religion Eckankar apprennent le langage de l’âme à Oumé

Oumé, 05 mars (AIP) – Les adeptes de la religion Eckankar appelés les éckistes au nombre de 103 et sympathisant venus de Gagnoa, d’Abidjan, Man, Yamoussoukro, Daloa, Divo, Soubré et d’Oumé, ont participé dimanche à un séminaire sur le thème « Comprendre le langage de l’âme ». Ce thème qui a été animé par Akpetou Famy Dams et été développé à travers des sous-tèmes notamment le développement de la découverte du pouvoir de l’imagination créatrice en soi et la transformation de la vie grâce aux exercices spirituels. A la clôture de cette rencontre religieuse, l’une des personnalités spirituelles vivantes et conférencier des activités d’Eckankar en Côte d’Ivoire, Pr Obrou Vagba Richmond, a dit sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux....

