Côte d’Ivoire/ Des activités socioculturelles et sportives recommandées pour la poursuite de longues études (IEP Agboville)

L'IEP 1 d'Agboville, Tié Julien Boli Bi

Agboville, 28 déc (AIP)- l’Inspecteur de l’enseignement préscolaire et primaire 1 d’Agboville (IEP1), Tié Julien Boli B,i a invité mercredi, les parents d’élèves à encourager leurs enfants à participer aux activités socioculturelles et sportives dont l’accomplissement motive l’élève à poursuivre de longues études. L’IEP d’Agboville 1 a estimé que de manière générale, l’élève retire de ces activités un bien-être physique et mental, de la confiance en soi, de l’humilité, de l’autodiscipline, de la détermination. Il est donc essentiel que les parents incitent leurs enfants à participer à ces diverses activités, a-t-il indiqué dans la sous-préfecture de Grand-Morié, lors du lancement des activités socioculturelles et sportives de sa circonscription...

