Côte d’Ivoire/ Des acteurs sociaux instruits sur la protection des enfants migrants à Aboisso

Des acteurs sociaux instruits sur la protection des enfants migrants à Aboisso

Aboisso, 10 fév (AIP)- Des acteurs sociaux et institutionnels ont bénéficié d’une formation sur la protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos afin de réduire leur vulnérabilité et améliorer leur accès aux opportunités de développement. Initiée par l’association CORAL, et mise en œuvre par « Terre des Hommes », « Enda jeunesse Action » et le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs (MAEJT), cette formation a rassemblé les agents de la justice, des collectivités locales, des ONG et de la Direction régionale de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité de Noé et d’Aboisso. Pour CORAL, la meilleure protection des enfants migrants implique absolument une collaboration étroite et vigoureuse entre les communautés,...

