Côte d’Ivoire/Des acteurs des médias s’initient au secourisme

les participants à l'atelier sur le secourisme à Bouaké

Bouaké, 05 mai (AIP)- Des correspondants de presse et animateurs de radios locales de Gbêkê, Daoukro, M’Bahiakro, Arah, Dabakala et Tiébissou, ont été initié par la Croix rouge de Côte d’Ivoire à quelques pratiques et notions de secourisme, à Bouaké, lors d’un atelier visant à leur faire mieux connaitre cette organisation. Les règles du secours ont été, lors de cette séance, jeudi, résumés en cinq étapes que doit observer le secouriste en cas d’accident. Il s’agit de la protection, l’alerte, l’évaluation, le service et la surveillance. Les participants ont appris, entre autres techniques, le dégagement d’urgence d’une victime, la pratique de la position d’attente dans laquelle l’on doit maintenir une victime mal en point en attendant les secours,...

