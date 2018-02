Côte d’Ivoire/ Des acteurs de Niakara en attente de paiement après la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole

Un enfant recevant une dose de vaccin (Ph. d'archive)

Niakara, 25 fév (AIP)- Les mobilisateurs, volontaires et les vaccinateurs du District Sanitaire de Niakara (Nord, région du Hambol), acteurs locaux de la précédente campagne nationale de vaccination des enfants contre la rougeole et la rubéole, se confiant à l’AIP, ont dénoncé samedi, « le silence anormal et injustifié quant au non-paiement des perdiems liés à leur participation à l’activité ». Dame Esther Camara, 43 ans, mobilisatrice à Niakara, a jugé inconcevable que la somme de 20 000 francs CFA, soit 2 000 francs par jour, reste toujours impayé et ce, trois semaines après l’activité vaccinale. « Le paiement via téléphonie mobile, que nos employeurs nous avaient promis et dont nous suspections la crédibilité, tarde toujours à entrer dans sa...

