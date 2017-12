Côte d’Ivoire/ Dépistage et traitement gratuits de la cataracte à Daoukro

Daoukro, 22 déc (AIP)- Une campagne de dépistage gratuit des personnes souffrant de la cataracte, suivie de l’intervention chirurgicale, se tient depuis lundi à Daoukro, à l’initiative des ONG « Sahara International » et « Light First ». Dépister le maximum de personnes atteintes des maladies liées aux yeux et traiter ceux souffrant de la cataracte est l’objectif de cette campagne, selon le Dr Nean Kouassi, président de l’ONG « Light First ». « Notre organisation œuvre à l’amélioration de la santé oculaire », a-t-il ajouté. Pour le Dr Kouassi, les causes de cette maladie sont essentiellement liées à l’âge, pour la plupart, à l’hérédité. « Il est...

