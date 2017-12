Côte d’Ivoire / Départ volontaire à la retraite : 15 millions F CFA remis intégralement aux militaires d’ici fin décembre (ministre)

Les 991 militaires retenus pour le départ volontaire à la retraite anticipée.

Abidjan, 22 déc (AIP) – Les 991 militaires retenus pour le départ volontaire à la retraite anticipée recevront jusqu’au 31 décembre prochain la somme intégrale de 15 millions F CFA, a annoncé le ministre d’Etat, ministre de la défense Hamed Bakayoko, lors de la cérémonie de remise symbolique de chèques à l’Etat-major général des armées. «Tranquillisez-vous, on ne va rien retirer de vos 15 millions F CFA. On va vous les donner intégralement sans en retirer 5 F », a rassuré, jeudi, le ministre d’Etat, répondant à des inquiétudes sur d’éventuels prélèvements bancaires sur le montant indiqué. Le ministre d’Etat a rappelé aux militaires que la retraite n’est pas une fin en soi, encore moins une sanction, mais un acte légitime. « Quand on a servi...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.