Côte d’Ivoire / Démarrage de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole à Kong

Kong, 25 jan (AIP) – Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique initie une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole du 25 janvier au 04 février pour tous les enfants de neuf à 14 ans qui a démarré ce jeudi, à Kong. Pour cette première journée, ce sont les élèves du lycée moderne Dominique Ouattara de Kong qui ont été les premiers à bénéficier de ces soins. Un programme de passage a été établi par l’administration dudit lycée en vue de faciliter l’opération. A Kong, ce sont environ 500 enfants qui seront concernés par ce programme en plus des autres enfants du primaire et des villages du département de Kong. (AIP) kkiv/kkf/kam

