Côte d’Ivoire / Dédicace d’une œuvre littéraire prônant l’amour du travail

Toumodi, 5 mai (AIP) – Le jeune écrivain Kouamé Yao Michael a procédé, mercredi, à la dédicace de sa première œuvre littéraire, « les griffes de l’erreur », qui exhorte à l’amour du travail. Agé de 26 ans et originaire de Toumodi, le jeune Yao a choisi le lycée Moderne 1 de Toumodi établissement pour la dédicace de son œuvre, pour y avoir fait ses études pendant sept ans. « Mélanie, le personnage central est l’image de la jeunesse qui connait des difficultés et qui commet beaucoup d’erreurs », a-t-il expliqué aux élèves et au corps enseignant, lançant qu’il n’y a pas de vie sans obstacle. Il a également invité la jeunesse à la lecture et à ôter de leur vie l’ignorance qui dit-il, tire vers la perdition. « La vie n’est pas du beurre...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.