Côte d’Ivoire/ Décès au Maroc de l’ancien sélectionneur des Eléphants Henri Michel

L'ancien sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, Henri Michel décédé ce mardi 24 avril 2018 au Maroc. (Photo d'archives)

Abidjan, 24 avr (AIP)- Henri Michel, ancienne gloire du football français et ancien sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, est décédé ce mardi, au Maroc, à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie, rapportent les médias. Le technicien français a dirigé la sélection nationale de Côte d’Ivoire de 2004 à 2006. Et c’est sous sa houlette que les Ivoiriens ont participé, pour la première fois, à une phase finale de la coupe du monde de 2006 en Allemagne. Henri Michel a fait toute sa carrière professionnelle au Football Club de Nantes de 1966 à 1982. Il est auréolé avec ce club de trois titres de champion de France (1973, 1977 et 1980) et une Coupe de France en 1979. En équipe de France, il y a totalisé 58 sélections pour quatre...

