Côte d’Ivoire/ Début des vols directs entre Abidjan et les Etats Unis à la mi-mai 2018

Après la signature de convention, le Premier ministre Amadou Gon a reçu en audience le mercredi 10 janvier; le ministre des Transports et le patron de l'Ethiopian Ailines.

Abidjan, 10 jan (AIP)-Le ministre des Transports, Amadou Koné et le Directeur général d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam ont procédé mercredi, à la Primature ,à la signature d’une convention en vue du démarrage des vols directs entre Abidjan et les Etats Unis à la mi-mai 2018. Selon le ministre des Transports ivoirien, cet accord met fin au processus de négociation qui était engagé entre les deux parties et ouvre pendant une période de trois mois la phase opérationnelle. «Il s’agit des dispositions techniques commerciales de négociations sur les coûts», a-t-il indiqué. Le Directeur général d’Ethiopian Airlines a exprimé sa fierté pour l’aboutissement des négociations en vue du démarrage des vols vers les Etats Unis. Avant cette signature, les parties...

