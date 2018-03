Côte d’Ivoire / De l’accueil à l’insertion professionnelle des migrants (Papier éclairage)

Le Ministre de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Ally Coulibaly prend toutes les dispositions pour faciliter l'accueil et la réinsertion des migrants.

Abidjan, 05 mars (AIP) – L’action conjointe du Gouvernement ivoirien et de l’Organisation internationale de la migration (OIM) a permis le retour au pays de 1566 Ivoiriens entre mai et décembre 2017. Selon le chef de mission de l’OIM, Mme Marina Schramm, plus de 1000 migrants sont revenus de la Libye, plus de 300 du Niger pays de transit vers la Libye, près de 200 du Maroc et une cinquantaine de la Mauritanie. Ces 1566 Ivoiriens se composent de 317 femmes, 1114 hommes et 135 mineurs. Chacun a reçu une assistance psychosociale, un pécule et un hébergement d’urgence de l’OIM. De même, entre le 1er janvier et le 15 février 2018, l’OIM a accueilli près de 800 migrants de retour dans ses locaux et près de 250 d’entre eux ont reçu une consultation médicale. 1,7...

