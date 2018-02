Un camion transportant des femmes Cocodabi vers le marché d'un village du Bounkani

Bouna, 22 fév (AIP)- Le Cocodabi est un type de commerce pratiqué en majeure partie par les femmes et qui consiste pour elles à vendre leurs marchandises dans des villages, lors des jours de marché de ces localités de la région du Bounkani, dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire. On peut les voir agrippées aux camions bondés de leurs bagages, des marchandises qu’elles iront vendre sur le marché d’un village. Ces braves femmes qui affrontent pluies, vent, pannes de voitures et très souvent agressions du fait des coupeurs de route, restent déterminées à mener cette activité qui demeure pour elles, un moyen leur permettant de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. A chaque jour son marché, du lundi au lundi prochain, ce sont sept nouvelles destinations dans...

