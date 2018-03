Côte d’Ivoire / Daloa accueille les VIèmes Journées carrières de l’éducation

Le Directeur de l'orientation et des bourses (DOB), M. Ayékoé Kobon Jerôme

Abidjan, 1er mars (AIP) – Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle organise du 8 au 10 mars le lancement national de la VIème édition des Journées carrières de l’éducation dans la ville de Daloa sous le thème « Adéquation formation-emploi des jeunes : quelle contribution de l’orientation scolaire et professionnelle ? ». Un débat sur la contribution du ministère en charge de l’emploi des jeunes à leur formation, des panels sur les stratégies d’insertion professionnelle des collectivités locales, un forum sur l’intérêt des sciences scientifiques pour les jeunes filles, une causerie-débat sur la problématique des troubles à l’école, une visite d’entreprise et la présentation d’un modèle...

