Côte d’Ivoire / Culture : top départ, ce mardi, du FEMUA 11

Le Commissaire général du FEMUA, Traoré Salif, dit A'Salfo

Abidjan, 17 avr (AIP) – L’ouverture officielle de la 11 ème édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) est prévue l’après midi de ce mardi à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) d’Abidjan-Marcory. Le FEMUA 2018 se déroulera à Abidjan et Korhogo qui accueillera, dimanche, le concert de clôture après le rendez-vous manqué de 2016 suite au décès sur scène de la star Papa Wemba. L’Etat ivoirien apporte cette année un appui institutionnel à cet événement culturel majeur à travers une convention paraphée lundi entre le Secrétariat d’Etat en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et la Fondation Magic System. Près de 150.000 festivaliers, 15 artistes de renom en tête d’affiche, et quelque...

