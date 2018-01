Côte d’Ivoire/ Crise Fif-Club : Le sporting club de Gagnoa d’accord avec la décision de la Fifa

Issouf Diabaté, président du Sporting Club de Gagnoa a manifesté sa joie pour cette table ronde (Photo Aip Gagnoa 25/01/2018)

Gagnoa, 25 jan (AIP)- Le président du Sporting club de Gagnoa, Issouf Diabaté, signataire de la pétition exigeant l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), a affirmé jeudi être en accord avec la décision de la Fédération internationale de football association (FIFA), d’inviter à une table-ronde à Zurich, en Suisse, les responsables de la FIF et les dirigeants de club en conflit avec l’instance fédérale nationale. « C’est avec plaisir que nous nous rendrons à Zurich », a assuré Issouf Diabaté, recevant la presse dans ses bureaux à Gagnoa. Il a expliqué que ses collègues présidents de clubs et lui, sont prêts à aller jusqu’au bout et à se rendre à Zurich sur convocation de la FIFA, en date...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.