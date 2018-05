Côte d’Ivoire / Cri de cœur du maire de Ferké pour l’ouverture du centre de santé urbain du quartier gare

Une vue du centre de santé au quartier gare de Ferké

Ferkessédougou, 5 mai (AIP) – Le maire de Ferkessédougou, Ouattara Alain Blidia, a lancé un cri du cœur en direction du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, pour l’ouverture du centre de santé urbain du quartier Gare dans l’attente depuis deux ans, lors d’une visite des locaux. Construit et équipé depuis deux ans par la municipalité, le centre de santé urbain du quartier gare peine à ouvrir, laissant les populations riveraines de ce quartier dans l’expectative. « Le centre est effectivement terminé. Avec une superficie d’un hectare, tous les équipements sont là y compris l’eau, l’électricité et même un forage. Il y a des équipements qui ont commencé à se détériorer. On a dû encore les remettre en état »,...

