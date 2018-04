Côte d’Ivoire / Création d’une Alliance régionale pour le suivi de l’adhésion du Maroc à la CEDEAO

Abidjan, 21 avr (AIP) – Une Alliance régionale a été mise en place pour le suivi de l’adhésion du Maroc à la CEDEAO au terme de deux conférences organisées à Dakar et Abidjan. Dans une déclaration conjointe, sanctionnant les ateliers de réflexion et la conférence d’Abidjan, vendredi, les parties prenantes, l’Institut Amadeus et ses partenaires régionaux, l’Initiative de prospective agricole et rurale, et le Centre ivoirien de recherche économiques et sociales (CIRES) ont confirmé l’intérêt fort dans la région pour l’adhésion marocaine mais aussi la pertinence d’une démarche d’explication et d’approfondissement sur les avantages et les défis qu’elle pose à la fois au Maroc et à la CEDEAO. Cette alliance régionale pour le suivi et l’adhésion du...

