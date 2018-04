Côte d’Ivoire/ Coupe CAF : Les adversaires de l’Asec et du WAC d’Adjamé lors de la phase de poules

L'équipe de Asec Mimosas (photo d'archives)

Abidjan, 21 avr (AIP)- Les clubs ivoiriens de l’Asec Mimosas et de Williamsville Athletic Club (WAC) d’Adjamé connaissent depuis ce samedi, leurs adversaires pour les rencontres de la phase de poules de la Confédération africaine de football (CAF), après le tirage au sort effectué au Caire, en Egypte où est logé le siège de ladite Confédération. Logé dans la poule A, l’Asec Mimosas affrontera le Raja de Casablanca, l’AS Vita Club du Congo et l’Aduana Star Football Club du Ghana. Le WAC, de son côté, évoluera dans la poule C, en compagnie de Enyimba Football Club du Nigeria, de l’Athlétique renaissance du Congo aiglons (CARA) du Congo et du Djoliba de Bamako. Les matchs de la première journée débuteront le 6 mai, rappelle-t-on. Groupe A Asec Mimosas (Maroc) Raja...

