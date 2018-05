Côte d’Ivoire/ Coupe CAF : L’Asec et le WAC jouent la première journée à domicile

Fini pour l'Asec Mimosas (en jaune) et le Wac (en rouge) sont très attendus en coupe CAF

Abidjan, 04 mai (AIP)- Les représentants ivoiriens à la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) que sont l’Asec Mimosas et Williamsville Athletic Club (WAC) d’Adjamé jouent leurs matchs de la première journée des poules à domicile. Les deux sorties sont prévues dimanche, au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau. L’Asec Mimosas sera le premier à ouvrir les hostilités sous le coup de 16h contre Adouana Star Football Club du Ghana, dans la poule A. Puis suivra à 19h, l’opposition entre le WAC d’Adjamé et l’Athlétique renaissance du Congo aiglons (CARA du Congo), dans la poule C. L’objectif des clubs ivoiriens est de bien entamer cette autre importante phase de la compétition continentale en engrangeant les trois points de la victoire. Une...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.