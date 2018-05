Côte d’Ivoire/ Coupe CAF : L’Asec entame la compétition par une victoire face à Aduana (1-0)

Anicet Badiet (en tête) et Komlan Agbégniadan, deux éléments essentiels dans le dispositif de l'Asec Mimosas

Abidjan, 06 mai (AIP)- L’Asec Mimosas a entamé la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) par une victoire (1-0), dimanche, au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau, face à Aduana Stars Football Club du Ghana, en match de la première journée dans la poule A, Le but de l’Asec Mimosas a été inscrit en première période où le représentant ivoirien a littéralement balloté son adversaire. C’est à juste titre que cette domination a été récompensée par une réalisation à la 38è minute. A la conclusion d’un tandem entre Poé Jean Morel et Alex Christian Angbandji sur la défense gauche d’Aduan Stars FC, le dernier cité effectue un centre. La balle échoit à Amed Touré, bien posté dans la surface de réparation, et d’une tête piquée,...

