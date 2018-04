L'homme d'affaires Fabrice Sawegnon (troisième de la droite vers la gauche) posant avec la gagnante du premier prix "Coup de boost" Maatchi Audrey (au milieu)

Abidjan, 25 avr (AIP) – L’homme d’affaires ivoirien Fabrice Sawegnon vient de lancer un programme de compétition de business plan dénommé « Coup de boost », permettant à des jeunes entrepreneurs innovants de bénéficier d’un soutien financier, en vue d’ « accélérer » leurs projets. Les premiers lauréats de cette initiative, au nombre de cinq sur 10 finalistes, ont été désignés dimanche, dont quatre par un jury, et un par les votes du public, lors de la troisième édition du « Meet up Sawegnon », une rencontre d’échange mensuel entre le publicitaire et des jeunes ivoiriens au Sofitel Hôtel Ivoire. La première place est revenue à la jeune entrepreneure Maatchi Audrey, promotrice d’une structure qui valorise les troncs de bananiers pour la production...

