Côte d’Ivoire/ Corsair veut intensifier sa présence en Côte d’Ivoire

Le PDG DE Corsair, Pascal de Isaguirre au milieu

Abidjan, 12 jan (AIP)-La compagnie aérienne française Corsair a annoncé l’intensification de sa déserte ivoirienne par la voix de son président directeur général, Pascal De Isaguirre , vendredi, à une conférence de presse, au Sofitel Hotel Ivoire d’Abidjan Cocody. « Nous avons la volonté de pérenniser notre présence en Côte d’Ivoire car nous croyons dans l’avenir et le développement de la Côte d’Ivoire », a déclaré le PDG de Corsair, avant d’annoncer les innovations qu’apporte sa société à sa déserte d’Abidjan. Selon Pascal De Isaguirre, les quatre vols hebdomadaires de Corsair à Partir d’Abidjan vont connaitre un accroissement passant à cinq vols en janvier, à six à la fin de mars et à sept à partir de juillet, compte tenu du « grand succès »...

