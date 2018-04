Côte d’Ivoire/ Contre le tabagisme, l’OMS propose Le modèle TaXSiM pour faire des prévisions fiscales la méthode la plus efficace

Pas moins de 52 maladies mortelles sont imputables au tabac, selon le site d'information "Sciences et Avenir" (Archives)

Abidjan, 17 avr (AIP) – Pour endiguer la propagation du tabagisme, le Représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Côte d’Ivoire, Dr Jean Marie Vianny Yameogo, estime que la méthode la plus efficace passe par des politiques réduisant directement la demande. «Il existe beaucoup de moyens utiles pour y parvenir, comme l’interdiction de faire de la publicité sur les produits du tabac ou de fumer en public, mais l’option la plus puissante et la plus rentable pour tous les gouvernements consiste simplement à augmenter les prix du tabac en appliquant des taxes sur la consommation », a-t-il dit à l’ouverture d’un atelier national de formation sur la modélisation fiscale du tabac en Côte d’Ivoire qui se tient à Grand-Bassam (40 km au Sud d’Abidjan),...

