Côte d’Ivoire/Congrès extraordinaire du RDR : plus de 9200 délégués attendus pour approuver le parti unifié (PCO)

Le président du comité d'organisation, Adama Bictogo rassure de la bonne tenue du congrès.

Abidjan, 21 avr (AIP)- Au total, 9206 délégués, essentiellement membres statutaires du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), sont attendus au 4ème congrès extraordinaire de la formation prévu le 5 mai à Abidjan, pour approuver la création du parti unifié du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), annonce le président de comité d’organisation (PCO) de ces assises, Adama Bictogo. «C’est 9206 membres statutaires qui sont attendus au 4ème congrès extraordinaire pour donner leur approbation, et s’engager pour la mise en place du parti unifié voulu par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié et le président d’honneur du RDR, Alassane Ouattara, pour la création du Rassemblement des houphouétistes...

