Côte d’Ivoire/ Concours d’accès au CAFOP : 1160 candidats aux épreuves écrites à San Pedro

Des candidats en train de composer au Lycée moderne de San Pedro

San Pedro, 21 avr (AIP) – Au total, 1160 candidats prennent part aux épreuves écrites du concours d’entrée au Centre d’animation et de formation pédagogique (CAFOP), session 2018, dans la Direction régionale de l’Education Nationale et de l’Enseignement technique (DRENET) de San Pedro, où le lancement officiel de ce concours a eu lieu samedi au Lycée Inagohi, en présence du Secrétaire général 1 de la préfecture, Ettien Etienne. Les 1160 candidats proviennent des DREN de San Pedro, Soubré et Sassandra. Ils sont repartis dans 3 centres d’examen dont deux au lycée Moderne Inagohi et un au lycée moderne de San Pedro. Ils affronteront les épreuves de Mathématique, culture générale et français. « Nous avons décentralisé l’organisation du concours d’accès...

