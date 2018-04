Côte d’Ivoire/ Concours CAFOP 2018 : plus de candidats filles que de garçons à San Pedro

Des candidats en train de composer au Lycée moderne de San Pedro

San Pedro, 22 avr (AIP) – Le concours d’accès au Centre d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) a pour la première fois été organisée dans la région de San Pedro, dans trois centres d’examen, où sont venus composés 1160 candidats dont une majorité de filles. Sur les 1160 candidats, il y avait 578 garçons et 582 filles, provenant des Directions régionales de l’Education nationales, de l’Enseignement technique et de la Formation technique (DRENETFP) de San Pedro, Soubré et Sassandra. Ils sont repartis dans la ville dans trois centres d’examen, dont deux au lycée moderne Inagohi et un au lycée moderne de San Pedro. Les postulants ont pris part aux épreuves de mathématiques, culture générale et français. (AIP) jmk/fmo

