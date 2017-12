Côte d’Ivoire/ La compassion et le réconfort du gouvernement aux sinistrés du marché central d’Abengourou

Le ministre du commerce a visité les lieux du sinistre en compagnie des autorités de la ville d'Abengourou

Abengourou, 27 déc (AIP)- Le ministre du commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a exprimé mercredi la compassion et le réconfort du gouvernement aux commerçants sinistrés du marché central d’Abengourou parti en fumé dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017. « Le président de la République et son premier ministre m’envoient ce jour pour vous exprimer leur profonde compassion, leur solidarité et vous soutenir dans ces moments de détresse », a-t-il déclaré aux commerçants sinistrés, lors d’une rencontre à la salle des fêtes de la mairie, les invitant à rester dignes face à « cette épreuve à la fois douloureuse et inacceptable ». Le premier responsable du département du commerce, qui s’était auparavant rendu sur les...

