Côte d’Ivoire / Commémoration de la naissance du Christ : des chrétiens prient pour la paix à Dimbokro

Dimbokro, 25 déc (AIP) – A l’instar de leurs coreligionnaires des autres localités du pays, les chrétiens de Dimbokro ont célébré, dans la nuit du dimanche à lundi, à travers des messes, la naissance de Jésus Christ priant pour la paix et la stabilité de la Côte d’Ivoire. Dès 20h, ce dimanche nuit, les fidèles chrétiens, toute tendance, ont pris d’assaut les différents temples et églises, au grand dam des propriétaires de maquis, de boites de nuit et autres buvettes de Dimbokro pour chanter des cantiques à la gloire de Jésus afin qu’il intercède pour la paix préalable à tout développement. Ils ont aussi loué Dieu pour avoir donné son fils unique pour sauver le monde. De l’église pentecôte des Assemblées de Dieu dirigé par le Pasteur principal,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.