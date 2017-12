Côte d’Ivoire/ Collision entre un véhicule et un camion sur l’axe Adzopé-Abidjan

Des témoins et des agents de l'ordre sur le lieu de l'accident

Bouna, 25 déc (AIP)- Un accident de la circulation s’est produit samedi, vers 13 h, à un virage à quelques 4km de Yakassé-Mé sur l’axe Adzopé-Abidjan, a constaté l’AIP de passage sur les lieux. Selon les propos recueillis auprès d’automobilistes témoins de la scène, un dépassement à cet endroit serait la cause de l’incident. Un véhicule de type personnel, en provenance d’Abidjan, voulant dépasser un minicar communément appelé Massa, s’est retrouvé nez à nez avec un gros camion. Le gros camion, rempli de plusieurs tonnes de planches de bois, l’a heurté de plein fouet, le projetant à plusieurs dizaines de mètres loin devant lui. Quant au véhicule Massa, il a tenté de dévier leur collision et a terminé sa course dans les...

