Côte d’Ivoire /Cinq tonnes de ciment pour l’achèvement des édifices religieux à Sangouiné (Man)

Don de cinq tonnes de ciment à Sangouiné

Man, 06 fév (AIP)- Un cadre de la commune de Sangouiné (région du Tonkpi), à 28 km de Man), a fait don de cinq tonnes de ciment pour l’achèvement de la grande mosquée et la construction du temple de la communauté évangélique. « Il s’agit pour moi d’apporter ma modeste contribution à l’achèvement des deux lieux de culte de nos parents », a affirmé, mardi, le donateur, Blon Rock. En plus de ce geste, le fils du député Blon Blaise entend s’engager pour le développement socioéconomique de Sangouiné. Il prévoit alors des appuis aux activités génératrices de revenus des jeunes et des femmes de la commune. « Personnellement, je ne suis pas surpris par ce geste venant d’un fils de Blon Blaise. Cet homme fait beaucoup pour notre communauté...

