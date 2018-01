Côte d’Ivoire/ Cinq morts dans une collision entre deux motos à Akakro (Bongouanou)

Bongouanou, 02 jan (AIP) – Une violente collision entre deux motocyclistes a fait cinq morts à Akakro, un village situé à quelques kilomètres du département de Bongouanou, sur l’axe Bongouanou-Mbatto. Selon des témoins, aux environs de 21 H, l’une des motos venait de Bongouanou et l’autre de M’batto. Ces deux engins transportant deux et trois personnes roulaient à vive allure. Le choc extrêmement violent entre les deux engins a occasionné trois décès sur le champ et deux blessés graves. L’un des blessés meurt lors du transfert à l’hôpital général de Bongouanou. Le second, quant à lui, succombe à ses blessures lors de son évacuation sur Abidjan. Au total cinq personnes, tous des hommes, ont perdu la vie dans cet accident. De nombreux accidents mortels sont constatés...

