Côte d’Ivoire/ CHAN 2018: Le Maroc étrille la Mauritanie en match d’ouverture

Le logo de la Confédération africaine de football

Abidjan, 13 jan (AIP)- Le Maroc, en match d’ouverture de la 5è édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), a étrillé samedi, sur la marque de 4 buts à 0, la Mauritanie, au stade de Casablanca. Les buts inscrits en seconde période, portent la griffe de Ayoub El Kaabi (60è) et (80è) minutes, Ismael El Haddad (72è) et Achraf Bencharki (90+2)è. Le Maroc s’empare provisoirement la première place du groupe en attendant la seconde rencontre prévue dimanche, entre la Guinée et le Soudan, à 14h30. La Côte d’Ivoire qui évoluera dans la poule B, débute aussi dimanche à Marrakech contre la Namibie, à 16h30. Leur affiche laissera la place à celle qui opposera la Zambie à l’Ouganda, sous le coup de 19h30. Le CHAN 2018 se déroule au Maroc du 13...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.