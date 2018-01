Côte d’Ivoire/ CHAN 2018 : Cinq pays déjà qualifiés pour les quarts de finale

CHAN 2018, le Cameroun est tombé face au Congo

Abidjan, 21 jan (AIP)- Cinq pays sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la 5è édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) au terme de la deuxième journée des matchs de groupe qui ont pris fin samedi. Il s’agit du Maroc et du Soudan (Poule A), de la Zambie te de la Namibie (poule B) et du Congo (poule D). Les trois derniers élus seront connus à l’issue de la troisième journée et dernière journée qui débute dimanche pour s’achever mercredi. Mais l’enjeu se situera dans le groupe C où les deux tickets restent à prendre et dans la poule D pour une seule place. Pour le compte de cette troisième journée, le Maroc croisera le Soudan et la Mauritanie affrontera la Guinée. Ces rencontres de la poule A se disputeront simultanément sous le coup de 19h. La...

