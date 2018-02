Côte d’Ivoire/ Cérémonie de Salut aux couleurs à l’Ecole nationale d’administration

Le ministre Sidi Touré préside la cérémonie de Salut aux couleurs à l'ENA (Abidjan, le 05/02/2018)

Abidjan, 05 fev (AIP) – Une cérémonie officielle de Salut aux couleurs s’est tenue lundi à l’Ecole nationale d’administration (ENA), donnant ainsi le coup d’envoi, au titre de l’année 2018, de la campagne de sensibilisation autour des valeurs et symboles identitaires de la République. Plusieurs personnalités dont les ministres Abinan Kouakou Pascal et Issa Coulibaly y ont pris part, sous la présidence du ministre Sidi Tiémoko Touré, rapporte un communiqué ministériel. A leurs côtés se trouvaient la directrice de l’ENA, Traoré Salamata, entourée des directeurs généraux et centraux de l’administration, des chefs de service, des enseignants et des élèves fonctionnaires. Tous en chœur, ont fredonné l’hymne national interprété par la section musicale de la...

