Côte d’Ivoire/ CEO Awards 2018: Un groupe financier panafricain honore son personnel

UBA honore son personnel lors de l’édition 2018 du prix CEO Awards

Abidjan, 24 avr (AIP)- Le groupe financier panafricain, United bank of africa (UBA) en anglais a célébré et honoré le personnel et les directeurs généraux de ses meilleurs filiales au cours d’une cérémonie de distinction dénommée « CEO Awards 2018 », samedi, à Lagos au Nigeria. La filiale de la Côte d’Ivoire, avec à sa tête, le directeur général, Sarata Koné, a été distinguée pour la nette progression enregistrée en 2017, au cours de cette soirée glamour, axée sur la célébration de l’Afrique. « C’est le moment de récompenser la dignité, le travail et l’excellence dans l’exécution et de montrer à tous les membres du personnel dans le monde entier qu’ils sont très appréciés pour leurs contributions », a déclaré le président du groupe Tony Elumelu,...

