Côte d’Ivoire/ Cent-cinq projets réalisés par le conseil régional de San Pedro en cinq ans (DG de l’administration)

Le pdt du conseil régional de San Pedro, Beugré Donatien

San Pedro, 28 jan (AIP) – Un bilan des réalisations des projets de développement du conseil régional de San Pedro indique que 105 projets ont été engagés et achevés au cours des cinq dernières années écoulées. Le bilan présenté par le Directeur générale de l’administration du conseil régional de San Pedro, Ouattara Sidiki, a été fait en présence des conseillers régionaux, à l’occasion de la première session du conseil régional, pour l’exercice 2018, tenue vendredi et samedi à San Pedro. De 2013 à 2017, le conseil régional a engagé, a-t-on précisé, un total de 246 opérations, dont 105 achevés, soit un taux de réalisation de 42,68%, pour un montant total de plus de 3,4 milliards de francs CFA. Sont actuellement en cours de réalisation 81 projets, soit...

