Côte d’Ivoire / Célébration d’un an d’existence du bihebdomadaire « l’essor ivoirien »

Une vue de la table de séance

Abidjan, 23 fév (AIP) – Le bihebdomadaire d’informations générales « l’essor ivoirien » a célébré vendredi, sa première année d’existence, à la maison de la presse au Plateau, en présence du ministre Joël N’Guessan. « L’essor ivoirien » est un journal d’informations générales mais qui est plus tablé sur la politique. C’est un support que j’ai mis en place pour accompagner le président Alassane Ouattara dans ces actions de développements, tout en respectant l’éthique et la déontologie », a indiqué le directeur général du journal l’essor ivoirien, Sidi Tehra. Pour lui, en un an d’existence le bihebdomadaire revêt un bilan très satisfaisant. « Je suis très ambitieux parce que j’avais commencé en hebdomadaire, aujourd’hui je...

