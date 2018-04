Côte d’Ivoire/ Célébration de la sage-femme samedi à Bouaflé

Bouaflé, 27 avr (AIP)- L’Association des sages-femmes de Bouaflé organise la journée internationale de la sage-femme samedi, dans la localité, selon un document parvenu à l’AIP. Une conférence sur le thème « Le rôle de la sage-femme dans l’amélioration de la qualité des soins du couple mère-enfant » et la remise de cadeaux aux mamans des plus beaux bébés constituent les temps forts de cette cérémonie placée sous la présidence du préfet de la région de la Marahoué et préfet du département de Bouaflé, Beudjé Djoman Mathias. La ville de San-Pedro a été choisie cette année pour la célébration officielle de cette journée internationale de la sage-femme du 3 au 5 mai autour du thème « Sages-femmes, ouvrons la voie à la qualité des soins », note-t-on. (AIP) ns/fmo

