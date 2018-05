Côte d’Ivoire / Célébration de la journée de la sage-femme sur fond de sensibilisation contre les MGF à Odienné

Odienné, 5 mai (AIP) -La section locale des sages-femmes d’Odienné et de Minignan a organisé, samedi, une série d’activités à l’occasion de la célébration de la journée de la sage-femme pour informer les populations sur les missions de la corporation et sensibiliser les populations sur les conséquences des mutilations génitales féminines. Le thème de cette Journée internationale de la Sage-Femme 2018 est « Sages-femmes, ouvrons la voie avec la qualité des soins». Mais cette qualité de soins est freinée par certains fléaux tels que les mutilations génitales féminines (MGF) et les conséquences des grossesses indésirées. Selon les derniers chiffres du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF, 2016), le taux de prévalence de l’excision en Côte d’Ivoire...

