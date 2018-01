Côte d’Ivoire/ Casablanca abrite la première édition de l’« AFRICA PLACE MARKETING »

Abidjan, 9 jan (AIP)- Pour accompagner la dynamique enclenchée par le plan de développement à l’horizon 2020, Casablanca, pionnière du marketing territorial au niveau continental, abrite, mardi prochain, la toute première édition de l’« AFRICA PLACE MARKETING », au MOST EVENT, selon une invitation transmise à l’AIP. Placé sous le thème « Mobilité interne pour l’attractivité externe des territoires », AFRICA PLACE MARKETING sera l’occasion de souligner le rôle central et moteur que joue le city branding dans le rayonnement des grandes métropoles à l’échelle locale, régionale et internationale. Il s’agit d’un symposium international sur les nouvelles pratiques et tendances du marketing territorial réunissant administrations publiques, collectivités locales,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.