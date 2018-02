Côte d’Ivoire/ Cas de décès par rage à San Pedro : Le comité régional engage la riposte

Stop rage va vacciner gratuitement des chiens (photo pour illustration)

San Pedro, 27 fév (AIP) – Le comité régional de lutte contre la rage, ‘’Stop rage San Pedro’’, a entamé un certain nombre d’actions pour mener la riposte contre cette pandémie, suite à un cas suspect de décès par rage, le 26 janvier, d’une jeune élève de neuf ans, mordue par un chien, le 1er décembre, dans le village de Boignykro, à 60 km de San Pedro. Après avoir rencontré les autorités administratives et sanitaires de la sous-préfecture de Gabiadji, « Stop rage » a prévu une séance de formation et de sensibilisation, le 6 mars, dans la salle de réunion de la sous-préfecture, à l’adresse de responsables locaux de la santé, d’acteurs de l’éducation nationale, d’agents de l’Agence nationale d’appui au développement rural...

