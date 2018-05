Côte d’Ivoire/ Campagne de lutte contre la drogue en milieu scolaire à Oumé

Oumé, 07 mai (AIP) – La direction des Stupéfiants et des Drogues du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a organisé, vendredi, au foyer polyvalent de la commune d’Oumé, une conférence sur les dangers de la drogue animée par Dr Nassé Galo Edouard. A cette occasion, les élèves venus nombreux de tous les établissements secondaires et primaires ont été instruits sur les dangers de la consommation de la drogue. Et ce, pour les amener à ne pas s’y adonner. « La consommation du cannabis dérègle l’activité du système nerveux et peut aboutir à la folie », a prévenu le conférencier. L’héroïne amène le sujet à toujours avoir sommeil et à être paresseux. Les stimulants au nombre desquels figurent la cocaïne, le crack, l’éphédrine donnent l’illusion...

