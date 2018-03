Côte d’Ivoire/ Campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein samedi à Pakouabo (Bouaflé)

Bouaflé, 1er mars (AIP)- La Jeune Chambre Internationale Bouaflé initie samedi, à Pakouabo, une localité située dans le département de Bouaflé, une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein, selon un document parvenu à l’AIP. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein, qui s’articule autour du thème « Comment prévenir le cancer du col de l’utérus et du sein », est placée sous le parrainage d’Azi Koffi Serges, opérateur économique. Elle vise à réduire le taux d’incidence du cancer du col de l’utérus et du sein dans la région de la Marahoué. Les populations bénéficieront, au cours de cette campagne, d’un contrôle gratuit de la glycémie et de la tension artérielle....

