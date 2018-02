Côte d’Ivoire/ Campagne de déparasitage : 300 élèves reçoivent un traitement à Daoukro

Une campagne de dépistage organisée au groupe scolaire de Gagou.

Daoukro, 28 fév (AIP) – Quelque 300 élèves issus des cinq écoles du groupe scolaire Gagou ont pris part à une séance de déparasitage organisée par le programme national de santé traitant de la question des enfants, des jeunes, des adolescents, en partenariat avec la direction des cantines scolaires et le Programme alimentaire mondial (PAM). Intervenant, lundi, lors de la campagne de sensibilisation et de déparasitage initiée dans ce groupe scolaire, la chargée des études au programme national de santé, Dr Koné Fatoumata, a rappelé que des études faites au Ghana ont montré que les enfants sont parasités. « Nous organisons donc cette activité deux fois dans l’année, soit une fois chaque six mois, pour leur permettre de se débarrasser de leurs parasites et d’être...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.