Côte d’Ivoire/ Campagne contre la rougeole et la rubéole : les populations de San Pedro adhèrent (Point focal communication)

Dr Hyacinthe Atsin, point focal communication du district sanitaire de San Pedro

San Pedro, 1er fév (AIP)- Démarrée depuis vendredi, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, dans le district sanitaire de San Pedro recueille l’adhésion des populations, au regard du nombre d’enfants qui se font vacciner depuis le démarrage de la campagne, selon le ‘’point focal communication’’ du district sanitaire, Dr Hyacinthe Atsin, dans un entretien, mercredi, avec l’AIP. « Nous sommes au 5ème jour, et il y a un engouement véritable pour cette campagne, parce qu’en décembre dernier il y a eu une épidémie de la rougeole à San Pedro, et même quelques cas encore. Donc chacun voudrait voir son enfant être protégé », a déclaré Dr Hyacinthe Atsin, également Médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire (SSSU) de San Pedro,...

