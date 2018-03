Côte d’Ivoire/Campagne anacarde 2018: des acteurs exhortés à l’application des dispositions en vigueur

Dimbokro, 4 mars (AIP) – Les acteurs de la filière anacarde, notamment les producteurs, les pisteurs et les acheteurs, sont exhortés à appliquer les dispositions en vigueur en vue d’une campagne de commercialisation 2018 saine dans les régions du N’zi, de l’Iffou, du Bélier et du Moronou. « Je vous exhorte à la bonne application des dispositions en vigueur, car elle conditionne la réussite de cette campagne 2018 », a déclaré Clarisse Amani, vendredi, dans les locaux de la préfecture de Dimbokro, à l’occasion d’une rencontre d’information et de sensibilisation, en présence du préfet N’guessan Obouo Jacques. Il s’agit du contrôle des acteurs, de l’exigence des documents de transaction et de traçabilité, du taux d’humidité du produit, de la gestion...

