Côte d’Ivoire / C2D : planification des activités du projet de recherche collaboratif Cnra – Cirad sur les fruits et maraîchers

Les participants à l'atelier ont adopté le programme d'activités du projet C2D sur le développement des fruits et maraîchers

Korhogo, 22 fév (AIP) – Le programme des activités du projet de recherche collaboratif entre le Centre national de recherche agronomique (Cnra, Côte d’Ivoire) et le Centre international en recherche agronomique pour le développement (Cirad, France) sur les fruits et maraîchers a été adopté mercredi, au deuxième jour de l’atelier de démarrage de ce projet qui se tient à Korhogo. Ce programme prévoit dix principales activités à mener au cours des trois prochaines années dans les régions du Kabadougou, du Béré, de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Gontougo, du Bounkani, du Gbêké et des Lacs, pour le volet fruitier (mangue et anacarde), et les localités de Korhogo et Bouaké, pour la composante maraîchère. Adopté par la quarantaine de chercheurs ivoiriens et français,...

