Côte d’Ivoire/ Bruits de voisinage : les guides religieux  s’enquièrent du décret

Des guides religieux lors de la rencontre sur les nuisances sonores

Abidjan, 28 fév (AIP)- La mutuelle du collectif des guides religieux (MCGR) a sollicité mardi, à Abidjan, le ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable en vue de conduire un séminaire de sensibilisation de ses membres, sur la réglementation des bruits de voisinage pour mieux s’imprégner du décret. Son président, le révérend Coulibaly Georges, a expliqué avoir initié cette rencontre pour un rapprochement des guides religieux du ministère, pour qu’ensemble, les deux structures puissent collaborer pour le bien-être des ivoiriens. « A la suite de ce séminaire, je crois que chacun pourra être situé et ensemble avec le ministère, nous verrons comment poursuivre ensemble la formation et la sensibilisation. Avant d’aller à la répression,...

