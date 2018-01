Côte d’Ivoire/ Bonne gouvernance : Mise en place d’un cadre de coopération entre le gouvernement et la Haute autorité (Communiqué)

La Primature et la HABG, ensemble pour assainir la gouvernance

Abidjan, 13 jan (AIP) – Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et le président de la Haute autorité pour la Bonne gouvernance (HABG), N’Golo Fatogoma Coulibaly, ont décidé de créer un cadre de coopération en vue d’obtenir des résultats tangibles en matière de lutte et de répression des actes de corruption et des infractions assimilées. « La rencontre de ce jour s’inscrit dans le cadre des relations fonctionnelles entre le gouvernement et la HABG et ceci, pour la mise en œuvre effective des réformes entreprises par l’Etat de Côte d’Ivoire en matière de bonne gouvernance. La bonne gouvernance est l’un des principaux leviers de la mise en œuvre de notre mission dans tous les secteurs de développement économique et social et dans tous les compartiments...

